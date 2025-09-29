「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、太洋物産が「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で太洋物産は続落歩調。同社は２５日、株主優待制度を廃止すると発表した。前期に実施した分（２４年９月期分）をもって廃止するという。これを受けて同日の株価は急落。その後も軟調な値動きとなっており、売り予想数の増加につながったようだ。 出所：MI