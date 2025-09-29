2025年9月の新商品5品まとめ(9月30日発売予定 )今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりの弁当から軽やかに楽しめるサイドメニューまで、注目商品が揃っています。 ローソン2025年9月の新商品まとめ秋の食欲を満たす新商品をぜひチェックしてみてください。 「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)「千房監修 お好み焼とソース焼そば」(630円)価格 : 630円エネルギー : 575kcal