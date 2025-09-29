バルミューダが動意づき、上昇率は一時９％を超えた。２９日、アップル＜AAPL＞の元ＣＤＯ（最高デザイン責任者）のジョニー・アイブ氏が率いるクリエイティブ・コレクティブ集団「ＬｏｖｅＦｒｏｍ」との共同開発によるポータブルＬＥＤランタンを発表。ビッグネームとのコラボレーションによる事業展開への好影響を見込んだ買いが入ったようだ。航海用ランタンに着想を得た新商品「Ｓａｉｌｉｎ