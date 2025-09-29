・大同メが７年ぶり４ケタ大台乗せ、ＡＩデータセンター発電機特需で物色人気化もＰＢＲは０．６倍台と超割安圏 ・学研ＨＤが連日で年初来高値更新、日本生命との資本・業務提携を発表 ・大阪チタが一時１０％超の急騰演じる、航空機向けスポンジチタンの需要回復への期待が鮮明に ・ＦＥＡＳＹは大幅高で上場来高値更新、東証プライムに市場変更 ・セブン銀は一時９％高、伊藤忠と資本・業務提携 ・エレメンツが