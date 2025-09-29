２９日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。米インフレ再加速への警戒感が和らぐなか、米長期金利の上昇に一服感が出ていることが円債相場を押し上げた。 ２６日発表の米８月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想の範囲内だったほか、米ミシガン大学が発表した９月の消費者マインド指数（確報値）で予想インフレ率が速報値から引き下げられたことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げが改めて意識されて