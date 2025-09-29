藤巻亮太主催の野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2025』の公式Instagramが更新され、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉と藤巻との2ショットが披露された。 【写真】藤巻亮太と並んで笑顔を見せるTHE YELLOW MONKEYの吉井和哉 ■吉井和哉が藤巻亮太主催の野外音楽フェスに出演 9月27日に山梨・山中湖交流プラザきららで開催された野外音楽フェス『Mt.FUJIMAKI 2025』に吉井がソロで出演した。吉井は藤巻のリクエストに応えたTHE YELLOW MO