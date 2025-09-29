【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46の川崎桜、五百城茉央が、オリエンタルラジオの藤森慎吾とともに、TVアニメ『はなかっぱ』（NHK Eテレ）の声優に挑戦することが明らかとなった。 ■“アイドルになりたい”キャラクター「さくにゃん」と「まおりん」の原案は、川崎と五百城がそれぞれ考案 これは、藤森慎吾、川崎桜、五百城茉央がレギュラーMCを務めるラジオ番組『らじらー! サンデー