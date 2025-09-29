DAISOのアルカキット錦糸町店が9月26日、東京都内最大の売り場面積を誇る3ブランドの旗艦店にリニューアルしオープンした。さらにこの日、DAISO公式キャラクター「だいぞう」も初お披露目された。大創産業グローバル運営本部日本店舗運営本部東関東地区部長の倉持幸治氏○東京都内最大の売り場面積828坪! アルカキット錦糸町店アルカキット錦糸町店は、売り場面積が828坪と都内最大の広さを誇る店舗。これまでDAISOとTHREEPPYが出