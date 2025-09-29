29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数228、値下がり銘柄数332と、値下がりが優勢だった。 個別ではＦｕｓｉｃがストップ高。メドレックスは一時ストップ高と値を飛ばした。Ａｉロボティクス、富士山マガジンサービス、うるる、ラキール、パワーソリューションズなど18銘柄は年初来高値を更新。ＧＭＯコマース、ＥＬＥＭＥＮＴＳ、情報戦略テクノロジー、Ｄ＆Ｍカンパニ