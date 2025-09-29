29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 77152 3.9 34910 ２. 日経Ｄインバ8354 -27.97692 ３. 純金信託812269.3 18085 ４. 日経ベア２6927 -22.6 188.9