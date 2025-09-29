東宝は、大人気サッカー漫画 『ブルーロック』(原作・金城宗幸・ノ村優介/講談社「週刊少年マガジン」連載)の実写映画化を9月28日に発表した。9月中旬よりクランクインし、ワールドカップイヤーとなる2026年夏の公開を目指すという。『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた?青い監獄?(ブルーロック)プロジェクトを舞台に、全国から集められた30