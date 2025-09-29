『悪役令嬢の父親に転生したので、妻と娘を溺愛します』（yui／サウスのサウス：原作、永緒ウカ：漫画、花染なぎさ：キャラクター原案/秋田書店）第6回【全8回】【漫画】『悪役令嬢の父親に転生したので、妻と娘を溺愛します』を第1回から読む目が覚めると、異世界の貴族であるカリス・フォールに転生していた男。カリスは文武両道で優秀な面がある一方、妻と娘には一切興味がなく、家族の関係は冷え切っていた。そんな状況を変え