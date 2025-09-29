SPYAIRが、9月28日に山梨県・河口湖ステラシアターにて2日間にわたり単独野外ライブ＜JUST LIKE THIS 2025＞を開催した。2015年に富士のふもとで本格的にスタートさせ、SPYAIRの夏の恒例ライブとなっている＜JUST LIKE THIS＞の10年目を記念し、今回は初の2デイズ開催となった。1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異なるセットリストで10年目を飾ったとい