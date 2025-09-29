冠水した地下駐車場から、レッカー車で運び出された浸水被害に遭った車両＝29日午前、三重県四日市市記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を巡り、運営する第三セクター「ディア四日市」は29日、浸水被害に遭った車両274台の搬出作業を開始した。停車位置から流された車が通路をふさぐなどして滞留しているため、搬出を終える時期のめどは立っていないという。同社によると、レッカー車を