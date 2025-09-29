兵庫県福崎町の住宅で祖母を金づちで殴った上、首を絞め殺害し、借りていた約1千万円の返済を免れたとして、神戸地検姫路支部は29日までに強盗殺人罪で会社員尾上輝斗容疑者（26）を起訴した。捜査関係者によると祖母から借金後、交流サイト（SNS）で投資詐欺に遭ったと供述。「祖母に返済先延ばしを頼んだが断られ、殺した」などと説明したという。起訴は26日付。6日に殺人容疑で逮捕されていた。起訴状によると、借金返済を