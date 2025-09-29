東京・清瀬市で10代の女子大学生に性的暴行を加えたとして、板橋区役所の職員で37歳の男が逮捕されました。【映像】身をかがめる容疑者（連行時の様子）板橋区役所の職員の山田夏彦容疑者（37）は8月、清瀬市の路上で10代の女子大学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。警視庁によりますと2人に面識はなく、山田容疑者は駅のホームで「寝過ごしちゃったの？」と声をかけて手を握り、女子大学生の自宅の最寄り駅まで一