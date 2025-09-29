『俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?』（三沢ケイ：原作、葉々ねろ：作画/秋田書店）第6回【全8回】【漫画】『俺様王太子に拾われた崖っぷち令嬢、お飾り側妃になる…はずが溺愛されてます!?』を第1回から読むセルベス国の貴族、コーベット伯爵家の一人娘・ベアトリスは、幼い頃から本を読むのが大好きで、異国の本を読むため独学で外国語を勉強していた。今では、偽名を使って翻訳家と