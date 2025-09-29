【球界こぼれ話】日本ハムの郡司裕也捕手（２７）が１０月４日の公式戦最終戦を前に“シーズン打率３割”を視野に入れている。今季序盤に打撃が低迷し出場機会が激減。この影響で規定打席（４４３打席）到達は困難ながら、２９日終了時点で４００打席超えで打率２割９分７厘は高評価できる。しかも、郡司は試合を決めるサヨナラ打を今季計３度放つなど勝負強さを発揮。守備面でも捕手以外の内外野ポジションを器用にこなした。新