上田綺世が今季6ゴール目オランダ1部フェイエノールトに所属するFW上田綺世は、9月28日に行われたエールディビジ第7節のフローニンヘン戦で決勝点を挙げた。かつてオランダ代表やイングランド1部マンチェスター・ユナイテッド、アーセナルなどで活躍したロビン・ファン・ペルシー監督は上田を称賛した。フェイエノールト専門メディア「FR12」が伝えている。今シーズンの上田は公式戦9試合に出場して6ゴールを記録。フローニン