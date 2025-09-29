山田は今夏セルティックに加入今夏の移籍市場で川崎フロンターレからスコットランド1部セルティックへ移籍したFW山田新だが、ここまでの出場時間は公式戦5試合で計147分にとどまっている。この状況にクラブOBが疑問を口にした。セルティック専門メディア「67Hail Hail」が報じた。2025年の冬の移籍市場で日本代表FW古橋亨梧を放出したセルティックは、今夏の移籍市場で新たなストライカーとして山田を獲得した。しかし、現在の