高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（第1回）が29日に放送され、冒頭から人気お笑いコンビが驚きのキャラで声の出演を果たすと、ネット上には「かわいいな」「朝からみそ汁吹いた」「いい仕事していきそう」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『ばけばけ』場面カット北川景子演じる雨清水タエが登場『ばけばけ』は、明治時代に日本国