横浜ＦＭは２９日、８月３０日の神戸戦（０●１）で負傷したＤＦ松原健が、左膝内側半月板損傷と診断されたと発表した。その後、経過観察を続けていたが、２６日に神奈川県内の病院にて手術を行い、全治６か月見込であることも発表された。横浜ＦＭは現在Ｊ１残留圏内の１７位も、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは勝ち点３１で並んでおり、Ｊ１残留争いへ残り６試合重要な試合が続く中、今季２１試合に出場していたＤＦラインの