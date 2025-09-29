タイのトランスジェンダー美人コンテストで優勝したベトナムのエンターテイナー、グエン・フオン・ザンさんが、今年のミス・ユニバース大会にベトナム代表として出場することになった。ベトナムからのトランスジェンダー出場者は初めてだと、VNエクスプレスが9月25日に報じた。24日、ミス・ユニバース・ベトナムはザンさんが11月にタイで開催される第74回ミス・ユニバース大会に参加すると発表した。ベトナムの主催側は、これまで