ヤクルト本社は9月17日、大森学園高等学校（東京都大田区）で「受験生サプライズ応援出張授業」を実施した。お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政さん、嶋佐和也さんが講師役として登壇し、受験を控える高校3年生に向けてユーモアを交えながらアドバイスを送った。同社は夏休み明けの9月から受験生がストレスを感じやすいことに着目し、受験生応援企画を展開。広告掲出やラジオ番組、高校での校内放送ジャックなどを通じて受験生