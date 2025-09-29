ドナルド・トランプ米大統領とメラニア夫人が大統領専用ヘリコプターの中で言い争っているような姿が捉えられた。9月26日（現地時間）、ニューヨーク・ポストなどによると、トランプ大統領とメラニア夫人は24日、ニューヨークで開かれた第80回国連総会に出席した後、ホワイトハウスへ戻る途中で、大統領専用ヘリ「マリーンワン」の中で口論しているかのような様子を見せた。マリーンワンがホワイトハウスの芝生に着陸する際に撮影