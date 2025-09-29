“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那が、29日発売『週刊ヤングマガジン』44号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【別カット】フーディーからこぼれんばかりの”たわわ”…圧巻プロポーションの榎原依那大阪出身の榎原は、ショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、昨年2月に衝撃のグラビアデビューを果たすと、いきなりSNSを中心に「一回見たら絶対に忘れられない最強ボディ」