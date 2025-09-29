「国民スポーツ大会・高校野球・１回戦、山梨学院４−０尽誠学園」（２９日、マイネットスタジアム皇子山）史上初めて７イニング制で行われ、約１時間３０分で試合が終了した。四回２死満塁で山梨学院の宮川が右翼に先制２点適時打をマーク。今夏甲子園でエースで４番、主将も務めて話題となった尽誠学園の左腕・広瀬から値千金の一打を放った。六回１死では萬場が左翼への２ランを記録。右手でガッツポーズを繰り出し、場内