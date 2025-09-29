エターナルホスピタリティグループの子会社である鳥貴族西日本が運営する鳥貴バーガーは、10月1日から全メニューを刷新する。国産食材100％（法令に基づき、国産基準を満たしている生鮮食品、もしくは、最終加工国が日本となっている加工食品を「国産」として取り扱っている。なお、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれている）で作るチキンバーガー専門店としてスタートした鳥貴バーガーは、全メニューを刷新し再出発