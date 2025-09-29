デニーズジャパンが運営するデニーズは、9月26日から、クリスマスや年末年始に向けて「冬ギフト」の予約を開始した。「ガトーフレーズ」クリスマスの食卓を彩るケーキや、レストランの味を楽しめるオリジナルのパーティーセット、また、お歳暮にはレストラン「デニーズ」で人気の「胡麻香る四川風担々麺」や「ビーフシチュー」などの宅配商品を用意した。長年消費者から高い評価を得ている「こがねもち」や「おせち」も取り揃えて