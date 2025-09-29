ビーケージャパンホールディングスは、9月26日〜10月9日の2週間限定で、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティを塩コショウでシンプルに味わう「オン ザ ビーフ」、スパイシー・テリヤキ・BBQの3種類からソースを1つ選んで楽しむ「ソース オン ザ ビーフ」、相性抜群の「特製ライスパティ」を重ねた「ライス オン ザ ビーフ」の3種を発売する。今回2週間限定で新発売する「オン ザ ビーフ」は、バーガーキングの本格バ