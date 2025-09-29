「モノカラーズ」トンボ鉛筆は、プラスチック消しゴム（字消し）「MONO消しゴム」から、基材（消しゴム本体）を色材で着色した新製品「モノカラーズ」5色を10月2日から定番品としてシリーズに加え全国の文具店、文具コーナー他で順次発売する。同製品は、主力の青白黒（のスリーブ）の「モノ消しゴム（PEシリーズ）」を継承したシリーズ品で、消字力は「モノ消しゴム」と遜色はない（字消し性能／JISによる測定に基づく）。サイズ