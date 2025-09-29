ホテルインディゴ犬山有楽苑は、「オータムスイーツビュッフェ」を10月1日から11月30日まで提供する。スイーツは栗のパウンドケーキ「くり パウンドSAKU ZAKU」、マロンムース「まろん キャラメリーゼ」、和梨ピューレを合わせた「もみじに酔うムース」、ビーツタルト「びーつ ピンキータルト」、りんごのシフォンロール、いちごのパフェなどをそろえ、一口サイズで並べる。ドリンクはコーヒーまたは紅茶を用意する。場所はレスト