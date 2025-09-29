石井コーチは多くの選手の育成を後押しした（C）産経新聞社DeNA三浦大輔監督が今季限りで退任することが9月29日、一斉に報じられた。昨季は3位から勝ち上がり、日本シリーズではソフトバンクを倒し、下剋上Vも大きく話題を呼んだ。【動画】2年目の進化だ！DeNA度会隆輝の2戦連続ホームランをチェック就任5年目となった今季はリーグ優勝からの日本一達成の大きな目標を掲げたが、藤川阪神の圧倒的な強さの前に叶わず。ただ