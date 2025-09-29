最後の最後まで打ち続けた1年を終えた大谷(C)Getty Images漫画やゲームの世界でも描けないような凄まじい1年は、特大の一発によって締めくくられた。現地時間9月28日、敵地で行われたマリナーズ戦に大谷翔平（ドジャース）は「1番・指名打者」で先発出場。7回の第4打席にソロアーチをマークし、レギュラーシーズン最終戦をキャリアハイとなる55号を含む5打数3安打1打点で終えた。【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷