55号を放ち、1年を締めくくった大谷(C)Getty Imagesレギュラーシーズン最終戦でも大谷翔平（ドジャース）は、鮮烈な輝きを放った。現地時間9月28日、敵地で行われたマリナーズ戦に大谷は「1番・指名打者」で先発出場。7回の第4打席にソロアーチをマークし、キャリアハイとなる55本塁打を記録した。【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バックスクリーン弾を見よ最後まで存在感は薄れなかった。チームが4点