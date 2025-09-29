チリで開催中のU-20ワールドカップは現地時間９月28日、C組とD組の初戦が行われ、A代表のFIFAランクでは１位のスペインが“アフリカの雄”モロッコと対戦。０−２で完敗を喫した。序盤から攻め込まれるシーンが少なくなかったスペインは、ペースを握りつつあった54分、カウンターからヤシル・ザビリのシュートで先制を許すと、その４分後にも失点。終盤は攻め込んだものの、モロッコの粘り強い守備を崩せず、まさかの完封負け