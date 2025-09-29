［J１第32節］横浜FC １−０ 湘南／９月28日／ニッパツ三ツ沢球技場J２降格圏に沈む18位・横浜FCは９月28日、J１第32節で19位・湘南ベルマーレとホームで対戦。湘南との勝点差は３ポイントで、負ければ並ばれてしまう状況のなか、32分に細井響が決めた１点を守り切って勝利した。球際の激しい攻防が繰り広げられた一戦において、横浜FCで異彩を放っていたのがボランチで先発した山田康太だ。攻守両面での貢献はもちろんだが