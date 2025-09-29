［J１第32節］川崎 ４−４ 柏／９月28日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu柏レイソルのDF古賀太陽が自身のパスミスに言及した。柏は９月28日、J１第32節で川崎フロンターレと対戦し、４−４でドロー。壮絶な打ち合いとなった試合で、最初の失点は痛恨のミスからだった。立ち上がりから自陣で繋ぎ、ビルドアップで前進を図った柏だったが、６分にゴール前でボールロスト。古賀の横パスが短くなり、相手にパスカットされ