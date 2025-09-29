日本代表として2014年W杯にも出場した清武弘嗣。35歳になったベテランMFは、今年、J2の大分トリニータへ移籍し、プロデビューした古巣でプレーすることを決めた。ここまで5試合に出場しているが、3月末以降は離脱が続いていた。そうしたなか、大分は28日に清武の負傷に関する情報を発表。今月21日の練習中に左ヒラメ筋肉離れを負ったとのこと。清武本人もSNSにこのようなメッセージを投稿した。「リリースの通り、復帰間近で再発し