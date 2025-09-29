９月２６日に男性がクマに襲われた札幌市西区では、２９日も市の職員やハンターらが周辺をパトロールをしたほか、付近の小学校では見守り登校をするなど警戒が続いています。猟銃を持ち、山の中へと入っていくハンターたち。札幌市西区では２９日もクマの駆除に向けて巡視が行われていました。札幌市西区の平和丘陵公園では、９月２６日午後８時ごろ、イヌの散歩中だった４３歳の男性がクマに襲われました。男性