2025年11月に公開が予定されている、主演映画「ナイトフラワー」で2⼈の⼦供のためにドラッグの売人になる母親を演じる北川景子。2006年に映画デビューを飾って以来、映画「スマホを落としただけなのに」(2018年)やドラマ「リコカツ」(2021年)、大河ドラマ「西郷どん」(2018年)、「どうする家康」(2023年)など、多くの作品に出演し、女優として揺るぎないポジションを確立している。俳優が"銀幕のスター"と呼ばれてい