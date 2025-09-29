ガールズグループGFRIEND出身のキム・ソウォンが、新しい所属事務所と契約した。【写真】大炎上…キム・ソウォンの「ナチス連想ショット」9月29日、所属事務所HAKYエンターテインメントはキム・ソウォンと専属契約を締結したことを発表し、本格的な女優活動の新たなスタートを知らせた。2015年にGFRIENDのメンバーとしてデビューしたキム・ソウォンは、リーダーとしてグループを牽引し、多くの愛を受けてきた。アイドル活動中も演