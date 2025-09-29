北海道・網走警察署は2025年9月29日、大空町女満別朝日で作業事故が発生したと発表しました。午前6時10分すぎ、「農作業事故です」と消防へ通報がありました。警察によりますと、女性が他の作業員とハーベスターでジャガイモの収穫作業をしていたところ、何らかの理由で機械に足を挟まれたということです。警察と消防によりますと、女性は70代で、足に大けがをして病院に搬送されたということです。警察は、事故の原因