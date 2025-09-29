北陸・東北地方を中心に雨を降らせている前線を伴った低気圧は、今後日本の東に去り、大陸から高気圧が移動してくる見込みです。暑さの記録を次々に更新した今年の夏の暑さに比べれば、かなり気温が下がってきたと感じる人が多いと思いますが、これで平年並みか平年より高い気温です。日中は強い日差しによって気温が上がり、最高気温が30度以上の真夏日となる所もありますが、夜は気温が下がりますので、これからは、一日の寒暖差