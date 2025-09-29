放送が終了した2025年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」（全130回）の期間平均世帯視聴率は関東地区で16.1％だったことが29日、ビデオリサーチの調査（速報値）で分かった。前作「おむすび」の13.1％を上回った。関西地区は14.2％、主要な舞台の一つである高知地区は26.8％だった。最終回（26日放送）の平均世帯視聴率は関東が18.1％、関西が16.2％、高知が28.5％だった。「あんぱん」は「アンパンマン」を生んだ漫画家