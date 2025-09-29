横綱で初制覇した大相撲秋場所千秋楽から一夜明け、記者会見する大の里＝29日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋大相撲秋場所で2場所ぶり5度目の優勝を果たし、昇進2場所目で横綱初制覇となった大の里が千秋楽から一夜明けた29日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で記者会見し「今までの優勝とひと味違う。これからも回数を重ねていきたい」と語った。千秋楽は横綱豊昇龍に本割で屈して13勝2敗で並ばれたが、優勝決定戦を寄り倒しで制した