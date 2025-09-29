千葉県鎌ケ谷市で幼稚園バスが住宅に突っ込み、園児含む11人が病院に搬送されました。運転手の意識がないということです。【映像】現場の様子午前9時頃、鎌ケ谷市南鎌ケ谷で「幼稚園バスが向かいの家に突っ込んでしまったようです」と119番通報がありました。消防によりますと、幼稚園バスが住宅に突っ込み40代の男性運転手が意識不明の状態で病院に搬送されました。けがの程度はわかっていませんが、バスに乗っていた園児9