元ＰＵＦＣミドル級王者でＰＲＩＤＥなどで活躍した元総合格闘家のヴァンダレイ・シウバ（４９＝ブラジル）が、乱闘で頭部を負傷し病院に救急搬送されていた。シウバは２７日、サンパウロで行われた格闘技イベントで、元ボクシング世界２階級制覇王者アセリノ・フレイタス（ブラジル）とボクシングルールのエキシビションマッチで対戦した。ブラジルメディア「グローボ」によると、シウバは３度の頭突きで反則負け。その後、両