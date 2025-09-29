【モデルプレス＝2025/09/29】映画監督の是枝裕和氏が原案・監督・脚本・編集を務めるオリジナル映画『箱の中の羊』が、2026年に公開決定。女優の綾瀬はるかと千鳥の大悟がW主演を務めることがわかった。【写真】綾瀬はるか、圧巻美脚際立つレザーコーデ◆是枝裕和監督最新作「箱の中の羊」公開決定これまで、是枝監督作品は『そして父になる』（2013）でカンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞、『万引き家族』（2018）ではカンヌ最高