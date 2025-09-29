昨年を超える55本目…球団記録も更新【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多を更新する55号ソロをバックスクリーン左へ叩き込んだ。マリナーズの地元放送局「ルートスポーツ・ノースウエスト」も、55本という数字を大興奮で伝えた。7回に迎えた第4打席。左腕スパイアーとの対戦では、3球